Орловцы примут участие во всероссийском турнире по футболу

14.3.2024 | 11:40 Новости, Спорт

Финал «Будущее зависит от тебя» пройдет в Сочи.

Фото: организаторов турнира «Будущее зависит от тебя»

Воспитанники детских домов и школ-интернатов сыграют в футбол в восьми регионах России. Соревнования состоятся в 19 раз. Объединят более 2000 детей из 130 детских домов и школ-интернатов, в том числе из Орловской области. Помимо игр ребята посетят стадионы, на которых проходил Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Для них также организуют встречи со спортивными журналистами, которые проводят мастер-классы по комментированию, фото- и видеожурналистике, а также видеоблогингу. Главным призом станет поездка в футбольный летний лагерь академии ФК «Динамо».

Соревнования нацелены на социализацию детей и развитие их физических навыков, отмечают организаторы. Эта социальная программа помогла более 900 ребятам обрести новый дом. Инициатива сотрудников МегаФона из Санкт-Петербурга получила развитие и превратилась во всероссийский чемпионат. Партнерами по организации турниров являются Минспорта, Минпросвещения и Российский футбольный союз.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования