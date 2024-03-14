Орловцы примут участие во всероссийском турнире по футболу

Финал «Будущее зависит от тебя» пройдет в Сочи.

Воспитанники детских домов и школ-интернатов сыграют в футбол в восьми регионах России. Соревнования состоятся в 19 раз. Объединят более 2000 детей из 130 детских домов и школ-интернатов, в том числе из Орловской области. Помимо игр ребята посетят стадионы, на которых проходил Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Для них также организуют встречи со спортивными журналистами, которые проводят мастер-классы по комментированию, фото- и видеожурналистике, а также видеоблогингу. Главным призом станет поездка в футбольный летний лагерь академии ФК «Динамо».

Соревнования нацелены на социализацию детей и развитие их физических навыков, отмечают организаторы. Эта социальная программа помогла более 900 ребятам обрести новый дом. Инициатива сотрудников МегаФона из Санкт-Петербурга получила развитие и превратилась во всероссийский чемпионат. Партнерами по организации турниров являются Минспорта, Минпросвещения и Российский футбольный союз.

ИА “Орелград”