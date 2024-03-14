Сотрудники «ТТП» написали заявление в прокуратуру на Косолапова

14.3.2024 | 12:01 Закон и порядок, Новости

Орловцы просят дать оценку действиям главы предприятия.

Главное здание МУП «ТТП». Фото: ИА «Орелград»

Причиной конфликта стала попытка выпустить на линию автобусы, не прошедшие техническое обслуживание. Об этом пишет «Орловская среда-плюс».

Как сообщает издание, 6 марта глава «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игорь Косолапов издал соответствующий официальный приказ. Бумага предписывает выпустить на маршруты №9, №15, №16 и №59 «автобусы марки «ЛиАЗ Сити Макс 12», не прошедшие техническое обслуживание 60 километров пробега», в количестве восьми единиц транспорта.

Решение мотивируется «большой загруженностью» дилера, который занимается сервисным обслуживанием автобусов данной марки.

Как сообщает СМИ, механики-контролеры автобусного парка всё же не разрешили отправлять данные автобусы на линию. Косолапов предложил им написать заявления об увольнении. Такое предложение получили трое контролёров, а также начальник троллейбусного депо.

Однако затем начальник предприятия всё же «пошёл на попятный» и даже отменил собственный приказ. Теперь в этой истории будет разбираться прокуратура.

«Орловская среда-плюс»

ИА «Орелград»


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