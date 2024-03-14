Количество свиней на Орловщине заметно приросло

Поголовье других домашних животных изменяется разнонаправленно.

По состоянию на 1 февраля 2024 года в хозяйствах всех категорий Орловской области, по расчетам специалистов Орелстата, отмечено увеличение по сравнению с соответствующей датой прошлого года поголовья свиней. Количество этих животных за год приросло на ощутимые 215 тысяч голов. Поголовье крупного рогатого скота при этом сократилось на 300 голов (причем поголовье коров снизилось на 1000 голов), овец и коз – на 3,1 тысячи голов, птицы – на 146,2 тысячи голов.

Стоит отметить, что указанная статистика охватывает и личные подсобные хозяйства, и небольшие фермерские предприятия. Что касается непосредственно сельскохозяйственных организаций, то здесь статистика имеет несколько иную тенденцию развития. Так, поголовье крупного рогатого скота по отношению к 1 февраля 2023 года в этих организациях увеличилось на 800 голов, или на 0,6 процента, свиней – на 216,1 тысячи голов, или на 20,7 процента. Правда, численность коров у организаций уменьшилась на 200 голов (на 0,6 процента), овец – на 200 голов (на 8,1 процента), птицы – на 103 тысячи голов (на 5,2 процента).

«В январе 2024 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 27,3 тысячи тонн, молока – 10,5 тысячи тонн, яиц – 2,4 миллиона штук, – сообщает также Орелстат. – В январе текущего года объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях Орловской области уменьшились на 4,1 тысячи тонн к уровню прошлого года (на 13,5 процента), молока крупного рогатого скота – на 0,6 тысячи тонн (на 6,7 процента), яиц – на 0,7 тысячи штук (на 34,9 процента)».

Подсчитали аналитики и то, что в январе текущего года в сельхозорганизациях региона в среднем на одну корову было надоено по 533 килограмма молока, что составляет 99,8 процента к уровню января 2023 года. Выше среднеобластного уровня удои в январе были получены животноводами Верховского, Хотынецкого, Мценского, Свердловского, Ливенского и Малоархангельского районов. Добавим, что в птицеводческих хозяйствах региона средняя яйценоскость курицы-несушки сократилась на 10 процентов по сравнению с прошлым годом и составила 18 яиц.

ИА «Орелград»