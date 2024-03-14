Орловцы ищут видеозаписи смертельного ДТП на Гагарина

14.3.2024 | 10:39 Новости, Происшествия

В соцсетях обсуждают обстоятельства аварии, в которой погиб человек.

Фото: t.me/orelinside

ДТП произошло накануне утром в Орле на улице Гагарина. 65-летняя женщина-водитель поворачивала на «Мазде» с 1-й Посадской.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по региону, орловчанка допустила наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемой «зебре». Пострадавший скончался на месте.

Однако некоторые орловские интернет-пользователи усомнились в этой версии. Разобраться в обстоятельствах происшествия могут помочь видеозаписи с места ДТП.

«Явно нужны камеры, вы посмотрите на бампер. При хорошей скорости бампер от кошки отлетает, а тут был человек. Крайне странная история», – написал один из жителей Орла в соцсетях.

ИА «Орелград»


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