В Орле уточнили правила помощи детям с сахарным диабетом

Правительство региона внесло поправки, касающиеся возраста детей.

Правительство Орловской области внесло уточняющие поправки в порядок оказания мер социальной поддержки родителям детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом 1 типа и нуждающихся по медицинским показаниям в использовании непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Данная мера поддержки была введена в 2022 году. Она предусматривает возмещение за казенный счет родителям части их затрат на оплату стоимости расходных материалов к системам непрерывного мониторинга глюкозы.

Ранее в качестве получателей в документе фигурировали просто дети-инвалиды. Однако теперь областные власти внесли важное уточнение о том, что мера поддержки положена родителям детей-инвалидов в возрасте от 0 до 2 лет. Возрастной ценз, которого раньше не было, теперь внесен даже в обновленное название постановления правительства региона. Документ определяет механизм компенсации родителям части расходов на оплату стоимости расходных материалов к системам НМГ (датчик/сенсор системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости).

Право на ее получение имеет один из родителей, усыновителей или законных представителей ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 2 лет, являющегося гражданином РФ, проживающего на территории Орловской области, страдающего сахарным диабетом 1 типа и нуждающегося по медицинским показаниям в использовании НМГ. Выплаты производятся за счет средств областного бюджета в размере фактических понесенных расходов на оплату стоимости расходных материалов, необходимых для использования ребенком-инвалидом в течение одного календарного месяца, но не более 10 000 рублей ежемесячно.

Информацию о факте назначения компенсации, а также о сроках ее выплаты и размере получатель может найти в своем личном кабинете в государственной информационной системе ЕГИССО. По данным правительства региона, по состоянию на 1 января 2024 года в Орловской области было зарегистрировано 36 746 пациентов с сахарным диабетом, из них: сахарный диабет 1-го типа – 2647 человек (взрослые – 2289 человек, подростки (15–17 лет) – 111 человек, дети (0–14 лет) – 247 человек); сахарный диабет 2-го типа – 34 099 человек (взрослые – 34 097 человек, подростки (15–17 лет) – 2 человека, дети (0–14 лет) – нет).

В 2023 году в Орловской области было зарегистрировано 2367 заболеваний сахарным диабетом у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, что составило 338 случаев на 100 тысяч человек. Среди пациентов с эндокринной патологией больные сахарным диабетом составляют 41,5 процента от общего количества. Специалисты отмечают тенденцию ежегодного увеличения числа больных сахарным диабетом, что является прогнозируемым событием во всем мире.

ИА «Орелград»