В Орле отметили 450-летие азбуки

«Бунинка» организовала выставку в честь выхода азбуки Ивана Федорова.

«Листая вечные страницы» – книжная выставка под таким названием заработала в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина. Она организована в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры и посвящена 450-летию со дня выхода в свет азбуки Ивана Федорова, который считается первопечатником Руси. В библиотеке напоминают, что книги, конечно же, появились за много столетий до рождения Федорова.

Однако они писались и переплетались вручную, неоднократно переписывались, причем писцы нередко допускали ошибки и неточности, переписывали текст вольно, а то и добавляли что-то от себя. Появление печатных книг эту проблему решило. В «Бунинке» напоминают, что в 1574 году вышла в свет «Азбука» Ивана Федорова. Это была печатная книга для обучения письму и чтению, включавшая в себя не только алфавит, но и всевозможные упражнения, примеры спряжения глаголов и склонения существительных, а также тексты для закрепления навыков чтения.

«На выставке представлены энциклопедические, документальные и другие издания из фонда, рассказывающие об истории книги, истоках книгопечатания и создателе первой русской печатной книги, – рассказали в библиотеке имени Бунина. – Так, например, в книге В. Прибыткова «Иван Федоров» из серии ЖЗЛ представлена наиболее полная его биография. Вашему вниманию предлагаем книги Е. Немировского: «Путешествие к истокам русского книгопечатания» и «По следам первопечатника», посвященные памяти новатора своего времени. В них автор проводит читателей увлекательным путём поисков и находок документов, памятников старины, связанных с жизнью и деятельностью великого человека».

В составе экспозиции также представлен уникальный энциклопедический словарь «Книговедение» – редкое справочное издание по вопросам, связанным с созданием, хранением и поиском произведений печати. «Иллюстрации художника развивают образное мышление и зрительную память, эстетический вкус», – подчеркивают при этом в Бунинке» и говорят, что представленные на выставке издания освещают весь путь развития книгопечатания в русской культуре.

«В настоящее время по-прежнему, чтение книг остается важнейшим качеством грамотного человека и в современном мире, – отмечают в библиотеке. – Для каждого человека книга – источник знаний и познавательный культурный досуг. В настоящее время книги по разной тематике доступны в электронном варианте, но и в бумажном виде пользуются неизменной популярностью. Напечатанные издания на русском языке (изначально – на старославянском) начали выпускать несколько столетий назад. Первопечатником Руси по праву считается Иван Федоров».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»