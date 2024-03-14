“Оптимистичный пессимист” из Орла претендует на национальную премию

Создатель «Тропы героев Сергей Почтарев прошел предварительный отбор.

Национальная премия «Россия – страна возможностей» призвана выявить и поддержать тех, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни. Приятную новость о нашем земляке во время прямого эфира в соцсетях 13 марта сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Сергей Почтарев, известный по «Тропе героев», вошел в число героев самых вдохновляющих историй национальной премии «России – страна возможностей». Сергей, спасибо. Молодец. Не просто начиналось, не просто идет. Сергей – сдержанный оптимистичный пессимист, но при этом работа идет».

Андрей Клычков выразил надежду, что, когда стартует народное голосование, вся область поддержит земляка.

Сергей Почтарев в соцсетях отметил, что эфир губернатора не смотрел. Но поблагодарил за поддержу. Также признал, что «в последнее время действительно оптимизм с пессимизмом борются всё чаще».

ИА “Орелград”