Орловская монахиня стала героиней Тутты Ларсен

14.3.2024 | 12:55 Новости, Общество, СВО

Знаменитая телеведущая сняла о ней документальный фильм.

Фото: t.me/tuttatut

Работа вышла в рамках цикла «Православный щит Донбасса». Проект создаётся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Монахиня по имени Евгения является насельницей обители имени Марии Магдалины, которая находится в Должанском районе в селе Никольском. Монастырь относится к Ливенской епархии.

Ранее труды орловчанки по сбору и доставке помощи для участников СВО уже были отмечены. Женщину наградили медалью «Участник специальной военной операции». Решение утвердил заместитель начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ Александр Перязев.

Евгения является координатором волонтёрской группы «Помощь братьям». Благодаря добровольцам на передовую доставлены уже десятки тонн гуманитарной помощи.

«Мать Евгения рассказывает бойцам о Христе. Она, как мама, чувствует на расстоянии, когда уходит навсегда её подопечный. Многие на фронте слышали её имя и знают о группе, где все – единомышленники. Встают на совместную молитву онлайн. Читают Псалтырь, вспоминают поименно имена погибших воинов. И молятся за тех, кому только предстоит идти в бой», – рассказала Тутта Ларсен в своих социальных сетях.

ИА «Орелград»


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