В Орле выборы совместят со сбором помощи для СВО

Специальные палатки организуют на шести избирательных участках.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в специальной военной операции, будет вестись все три дня выборов – 15, 16 и 17 марта. Палатки будут работать с 8 до 14 часов.

«Убедительно просим не передавать скоропортящиеся продукты, а также что-либо в стеклянной таре», – уточнили представители городской администрации.

Мероприятие пройдёт на следующих участках:

УИК №17 (Привокзальная, 8, площадь перед Дворцом культуры железнодорожников),

УИК №31 (Силикатная, 12, территория перед школой №6),

УИК №32 (Металлургов, 17, площадь перед Культурно-досуговым центром «Металлург»),

УИК №85 (Планерная, 55, территория перед лицеем №40),

УИК №90 (Узловая, 5, территория перед школой №10),

УИК №106 (Пожарная, 52-Б, территория перед ДЮСШ №4).

ИА «Орелград»