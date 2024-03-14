В Орле выборы совместят со сбором помощи для СВО

14.3.2024 | 11:30 Новости, Политика, СВО

Специальные палатки организуют на шести избирательных участках.

Фото: t.me/orel_adm

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в специальной военной операции, будет вестись все три дня выборов – 15, 16 и 17 марта. Палатки будут работать с 8 до 14 часов.

«Убедительно просим не передавать скоропортящиеся продукты, а также что-либо в стеклянной таре», – уточнили представители городской администрации.

Мероприятие пройдёт на следующих участках:

  • УИК №17 (Привокзальная, 8, площадь перед Дворцом культуры железнодорожников),
  • УИК №31 (Силикатная, 12, территория перед школой №6),
  • УИК №32 (Металлургов, 17, площадь перед Культурно-досуговым центром «Металлург»),
  • УИК №85 (Планерная, 55, территория перед лицеем №40),
  • УИК №90 (Узловая, 5, территория перед школой №10),
  • УИК №106 (Пожарная, 52-Б, территория перед ДЮСШ №4).

ИА «Орелград»


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