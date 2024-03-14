На Орловщину из Испании привезли куриные яйца

14.3.2024 | 12:37 Новости, Экономика

Партия составляет около 130 тысяч штук.

Фото: Управление ветеринарии Орловской области (иллюстративное)

Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, яйца доставлены на территорию ООО «Продмит», которое работает в Ливенском районе.

Ранее ведомство выдало соответствующее разрешение. Выгрузка партии также проходила под контролем сотрудников Россельхознадзора.

Уточняется, что это 130 тысяч 680 штук инкубационных яиц кур (бройлеров) кросса «Ross 308». «Внешний осмотр показал, что инкубационное яйцо чистое, без трещин, наростов, впадин», – добавили в ведомстве.

Всего с начала года в ООО «Продмит» ввезено 473 тысячи 760 штук инкубационных яиц. Здесь уже принимали подобные грузы из Чехии и Словении.

ИА «Орелград»


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