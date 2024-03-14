Под Орлом выявили коррупционные нарушения

14.3.2024 | 15:25 Закон и порядок, Новости

Это сделала прокуратура.

Фото: vk.com/orelbublik57

Как рассказали в ведомстве, нарушения допустили в образовательных организациях Залегощенского района.

Семеро руководителей таких учреждений, составляя декларации о доходах за 2022-й год, указали в документах недостоверные и неполные сведения. Они касались счетов, открытых в различных кредитных организациях, а также недвижимости и транспорта.

В адрес главы администрации Залегощенского района внесли прокурорское представление. В итоге граждан, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что в Орле сотрудники «Трамвайно-троллейбусного предприятия» подали заявление в прокуратуру на своего начальника.

ИА «Орелград»


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