Под Орлом выявили коррупционные нарушения

Это сделала прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, нарушения допустили в образовательных организациях Залегощенского района.

Семеро руководителей таких учреждений, составляя декларации о доходах за 2022-й год, указали в документах недостоверные и неполные сведения. Они касались счетов, открытых в различных кредитных организациях, а также недвижимости и транспорта.

В адрес главы администрации Залегощенского района внесли прокурорское представление. В итоге граждан, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что в Орле сотрудники «Трамвайно-троллейбусного предприятия» подали заявление в прокуратуру на своего начальника.

ИА «Орелград»