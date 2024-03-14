За минувший год на Орловщине изъяли 78 поддельных денежных знаков

14.3.2024 | 11:03 Закон и порядок, Новости

Это на 17 меньше, чем в 2022-м.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в областном отделении Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

Признаки подделки выявлены у 69 билетов Банка России и двух денежных знаков иностранных государств. Кроме того, из обращения изъяты семь фальшивых монет.

В основном, злоумышленники подделывают банкноты крупных номиналов. Среди фальшивок оказалось 54 купюры по 5000 рублей, а также четыре по 2000 рублей и одиннадцать по 1000 рублей. По сравнению с минувшим годом, по последним двум номиналам число подделок снизилось. Причём фальшивых двухтысячных купюр стало меньше в три раза.

Кроме того, преступники подделали три десятирублевых и четыре пятирублевых монеты, а также две иностранных банкноты – номиналом в 100 и 50 долларов США.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования