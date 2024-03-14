За минувший год на Орловщине изъяли 78 поддельных денежных знаков

Это на 17 меньше, чем в 2022-м.

Об этом сообщили в областном отделении Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

Признаки подделки выявлены у 69 билетов Банка России и двух денежных знаков иностранных государств. Кроме того, из обращения изъяты семь фальшивых монет.

В основном, злоумышленники подделывают банкноты крупных номиналов. Среди фальшивок оказалось 54 купюры по 5000 рублей, а также четыре по 2000 рублей и одиннадцать по 1000 рублей. По сравнению с минувшим годом, по последним двум номиналам число подделок снизилось. Причём фальшивых двухтысячных купюр стало меньше в три раза.

Кроме того, преступники подделали три десятирублевых и четыре пятирублевых монеты, а также две иностранных банкноты – номиналом в 100 и 50 долларов США.

ИА «Орелград»