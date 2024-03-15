Членов облправительства обязали заполнять президентскую анкету

Новые законы о статусе чиновников вступили в силу в Орловской области.

В Орловской области вступили в силу поправки в региональные законы «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области» и «О статусе членов Правительства Орловской области». Согласно им, с 12 марта 2024 года введены новые требования к кандидатам, которые претендуют на место в правительстве региона. Поправки в нормативную базу на своей последней сессии внесли депутаты Орловского облсовета.

В частности, теперь предусматривается, что гражданин, назначенный на должность члена правительства Орловской области, при заключении служебного контракта предъявляет представителю нанимателя анкету по форме, установленной президентом Российской Федерации. Анкета требовалась и раньше, но типовая форма для нее до последнего времени устанавливалась распоряжением правительства Российской Федерации, изданном еще в 2005 году.

В декабре 2023 года поправки были внесены в федеральные законы. Они предусматривают, что власти на местах должны пользоваться президентской, а не правительственной формой анкеты. Таким образом, региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным, причем сделано все было очень оперативно – депутаты облсовета рассмотрели законопроект сразу в двух чтениях и приняли его в окончательной редакции. «В законопроекте не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», – было отмечено в пояснительной записке к нему.

В настоящее время в состав правительства Орловской области включена 21 должность. Возглавляет его губернатор Андрей Клычков, по сути, замещающий два высших поста. А членами правительства являются не только профильные заместители губернатора, но и руководители профильных же департаментов, а также руководитель представительства Орловской области при правительстве Российской Федерации.

ИА «Орелград»