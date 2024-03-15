В Орле проверили экспортеров зерна

Было проконтролировано более 200 тысяч тонн зерна при отгрузке на экспорт.

В текущем году сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проведено уже 518 контрольных мероприятий за соблюдением обязательных требований в области качества и безопасности зерна при осуществлении его ввоза и вывоза с территории России. При этом было установлено 28 правонарушений. В качестве примера пресс-служба ведомства привела одну из белгородских компаний. В феврале она оформила фитосанитарные сертификаты для вывоза с территории Орловской области трех партий зерна сои и ячменя общей массой 1,1 тысячи тонн в Республику Беларусь, но при этом не оформила сопроводительный документ идентификации зерна (СДИЗ). По итогам проверки компании было выдано предостережение.

«Всего с начала года при отгрузке на экспорт управлением проконтролировано 228,4 тысячи тонн зерна. На подтверждение предоставлено 2577 СДИЗ, из них подтверждено 2516, – сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора. – С целью недопущения выпуска в обращение партий зерна без оформления СДИЗ экспортерам объявлено 54 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна».

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям озвучило итоги своей деятельности по контролю за оборотом зерновой продукции за 2023 год. Всего его сотрудниками было проведено 2759 мероприятий, в том числе 1941 мероприятие при экспортно-импортных операциях. За год было выявлено 1007 правонарушений и составлено 56 протоколов об административном правонарушении. В 50 случаях виновные отделались предупреждениями, в шести случаях они были оштрафованы на общую сумму 85 тысяч рублей.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий на территории двух регионов в целом было проконтролировано 10,1 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Установлено, что 234,26 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без указания в СДИЗ сведений декларации о соответствии, 510,43 тысячи тонн зерна не соответствовало требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности, а 623,69 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств.

ИА «Орелград»