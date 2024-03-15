Прокуратура добилась ремонта «дырявого дома»

Вопрос о ремонте здания пришлось решать в судебном порядке.

Прокуратура Верховского района Орловской области в судебном порядке решила вопрос о капитальном ремонте многоквартирного дома, расположенного на улице Почтовой в селе Троицкого. Решить его во внесудебном порядке не удалось, хотя надзорное ведомство вносило представление главе районной администрации. Подробности разбирательства сообщили в пресс-службе Верховского районного суда, удовлетворившего исковые требования прокурора о понуждении чиновников к совершению действий.

В частности, суд обязал администрацию Верховского района в течение одного месяца с момента вступления решения суда в силу принять меры по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Чиновникам предписано провести работы по замене асбестоцементных листов скатной кровли, ремонту примыкания кровли к дымовым трубам, потолков и штукатурки внутри помещений квартиры №1. Также чиновники в срок до 31 мая 2024 года обязаны отремонтировать фасад и цоколь дома. Кроме того, их обязали «обеспечить поддержание надлежащего технического состояния общего имущества многоквартирного дома до проведения капитального ремонта дома».

В суде уточнили, что поводом для обращения прокурора с иском послужило обращение жильца указанного дома, пожаловавшегося на «ветхость занимаемого ею жилого помещения». Специализированной организацией было проведено техническое обследование здания и подготовлено заключение о состоянии строительных конструкций и инженерных сетей. В нем было указано на необходимость выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Кроме того, прокуратура совместно с инспектором Государственной жилищной инспекции проверила квартиру пожаловавшейся гражданки. Было установлено, что «на кухне есть сквозное повреждение деревянного покрытия потолка, в спальной комнате, а также в зале имеется повреждение шлакоблочного материала стен, разрывы обоев на стенах». При осмотре межведомственная комиссия также зафиксировала повреждения фасада, отслоение штукатурного слоя, разрушение цоколя, отсутствие отмостки по периметру дома, ненадлежащее техническое состояние кровли, многочисленные трещины в кирпичной кладке стен входов в квартиры; ветхость дверных и оконных проемов.

«В связи с тем, что текущий ремонт муниципального жилищного фонда администрацией Верховского района не проводился, прокурором района главе Верховского района внесено представление, – добавили в пресс-службе суда. – По результатам его рассмотрения между администрацией Верховского района и ООО «Лига-Строй» заключен договор на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта указанного жилого дома. Мер по устранению нарушений закона ответчиком не принято, ремонтные работы не проведены».

ИА «Орелград»