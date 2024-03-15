Депздрав купит лекарства для льготников по суду

На исполнение решений судов по искам пациентов выделено более 4 миллионов рублей.

Департамент здравоохранения Орловской области объявил о проведении закупки лекарственных препаратов с целью обеспечения отдельных категорий льготников, проживающих в регионе. Средства на закупку будут выделены из областного бюджета, начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 4,77 миллиона рублей. Особенностью тендера является то, что проводит его департамент с целью исполнения судебных актов, то есть речь идет о приобретении лекарств для льготников, не получивших их вовремя и выигравших у чиновников судебные процессы.

Напомним, что за неисполнение решения суда предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Поэтому у чиновников фактически нет выбора. Что касается условий закупки, то в ее рамках планируется приобрести 3360 упаковок таблеток препарата риоцигуат, включенного в список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Риоцигуат – это относительно новый препарат для лечения легочной артериальной гипертензии и хронической тромбоэмболической легочной гипертензии.

Документацией закупки установлены требования к качеству, безопасности и упаковке: на момент поставки качество каждой серии поставляемого товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Не допускается передача товара без документов, подтверждающих его качество. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его до места доставки. Он же несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой лекарств. Остаточный срок годности на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

ИА «Орелград»