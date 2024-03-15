Под Орлом нашли создателя для «Перепёлки»

15.3.2024 | 6:33 Важное, Новости, Строительство

Проект будет реализовывать ООО «Специализированный застройщик «Пластиксервис»».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Именно эта компания выиграла соответствующие торги. Впрочем, больше на них не поступало ни одной заявки.

Цена контракта соответствует стартовой – 79 миллионов 147 тысяч 630 рублей. Исполнить обязательства нужно до 1 ноября текущего года.

К этому времени в Ливнах должна появиться масштабная зона отдыха под названием «На крыльях перепёлки». Проект предполагает обновление улицы Дзержинского – одной из главных в Ливнах. Название вдохновлено гербом города – на нём изображены именно эти птицы.

Ранее в городе отдельно выбрали подрячика, который поставит и смонтирует сухой фонтан. Этот объект станет важной частью обновлённой территории.

ИА «Орелград»


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