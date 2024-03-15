Под Орлом нашли создателя для «Перепёлки»

Проект будет реализовывать ООО «Специализированный застройщик «Пластиксервис»».

Именно эта компания выиграла соответствующие торги. Впрочем, больше на них не поступало ни одной заявки.

Цена контракта соответствует стартовой – 79 миллионов 147 тысяч 630 рублей. Исполнить обязательства нужно до 1 ноября текущего года.

К этому времени в Ливнах должна появиться масштабная зона отдыха под названием «На крыльях перепёлки». Проект предполагает обновление улицы Дзержинского – одной из главных в Ливнах. Название вдохновлено гербом города – на нём изображены именно эти птицы.

Ранее в городе отдельно выбрали подрячика, который поставит и смонтирует сухой фонтан. Этот объект станет важной частью обновлённой территории.

ИА «Орелград»