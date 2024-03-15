Глава Ливен защитил свою честь на 50 тысяч

Столько же заплатят его первому заместителю.

Местный житель поплатился за самовольную видеосъёмку и другие нарушения.

Любопытное дело рассмотрел Ливенский районный суд. Глава Ливен и его первый заместитель подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ответчиком выступал местный житель. Как сообщает пресс-служба суда, орловец пришёл на приём к ливенскому градоначальнику. Гражданин вёл видеосъёмку, не имея на то необходимого разрешения. Глава города просил его прекратить видеофиксацию, но гость не реагировал. Кроме того, как следует из материалов суда, посетитель «вступил в полемику с заместителем главы города, чтобы создать конфликтную ситуацию».

Однако этим дело не кончилось. В тот же день мужчина опубликовал видеоролики на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» – естественно, без согласия главы города и его зама.

Свою публикацию орловец снабдил пояснениями и комментариями, которые, по мнению истцов, создали негативное восприятие их личностей, а также профессиональной деятельности. В итоге они обратились в суд.

Судья встал на сторону чиновников, сочтя такое поведение незаконным. Ответчика обязали удалить видео и сопутствующие высказывания из соцсети, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей – по 50 тысяч в пользу каждого из госслужащих.

ИА «Орелград»