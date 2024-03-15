В Орле вода в Оке может подняться до опасного уровня

Гидрометцентр России опубликовал прогноз половодья.

Как ожидают синоптики, весенний ледоход начнётся в обычные сроки – в период с 23 по 29 марта. Наиболее тревожная обстановка прогнозируется в областном центре.

Вода в Оке в границах Орла поднимется до уровня от 700 до 900 сантиметров. Средним многолетним значением является уровень в 599 сантиметров. Опасной отметкой считается 931 сантиметр. Затопление поймы начинается при выходе на значение 750 сантиметров.

В Зуше, которая является притоком Оки, прогнозируется повышение уровня воды до 680-920 сантиметров. При этом опасный уровень составляет 1180. Однако затопление поймы начинается уже после отметки в 900.

Более спокойная обстановка ожидается на реке Сосна. Весенние максимумы прогнозируются даже ниже средних многолетних значений (250-350 при норме в 502).

Кроме того, свои коррективы могут внести ливни. Если осадки будут обильными, то реальный уровень воды может превысить прогнозируемые значения примерно на один метр.

Прогноз подготовило Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и опубликовал на своих ресурсах Орловский гидрометцентр.

ИА «Орелград»