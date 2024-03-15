В Орле осудили крупных «нарколаборантов»

Преступники изготовили 82 килограмма наркотиков.

Дело рассматривал Орловский областной суд. При этом к процессу привлекли коллегию присяжных.

На скамье подсудимых оказались пятеро человек. Им вменялось участие в преступном сообществе, производство наркотиков и покушение на их сбыт.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в период с сентября 2020-го по май 2022-го сообщники оборудовали две нарколаборатории и произвели около 82 килограммов веществ, запрещённых к свободному обороту. Подпольные производства функционировали в Верховском и Новодеревеньсковском районах.

Однако сбыть свой товар преступники не успели. Их действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Орловской области. В ходе обыска из нарколабораторий изъяли спецоборудование, а также около одной тонны прекурсоров, которые используются для изготовления наркотических средств.

В итоге всех подсудимых признали виновными. Они получили от 13 до 19 лет лишения свободы (с отбыванием в колониях общего и строгого режимов), с последующим ограничением свободы. Также их оштрафовали на суммы от 500 тысяч до полутора миллионов рублей.

ИА «Орелград»