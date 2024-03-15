Ливенцы жалуются на опасные ямы у Нового моста

Они уже стали причиной дорогостоящих авторемонтов.

В частности, местные водители публикуют такие сообщения и комментарии в группе «Подслушано Ливны» «ВКонтакте».

Новый мост в Ливнах соединяет улицы Гайдара и Курскую.

«Ехать нереально… Яма на яме». «На авторынке всю подвеску разобрали». «Там уже и латки не помогут, очень много нереальных стыков». Примерно так описывают ситуацию комментаторы.

Впрочем, некоторые водители упоминают о ещё одной большой и опасной яме уже на старом (Беломестненском) мосту, на повороте.

Администрация Ливен, отвечая с официального аккаунта «ВКонтакте», указала, что в феврале этого года в городе были проведены работы по ремонту дорог. Общая площадь отремонтированного покрытия составила 290 квадратных метров. При этом устранялись «наиболее критичные деформации».

«Однако, резкие изменения погодных условий становятся причиной образования новых дефектов дорожного покрытия. Проведение ямочного ремонта дорожного покрытия также планируется в весенне-летний и осенний период», – поделились чиновники.

Также в горадминистрации указали, что более серьёзные мероприятия на Новом мосту в текущем году не планируются. «Все доведённые лимиты Дорожного фонда Орловской области и местного бюджета на 2024-й проторгованы. Ремонт дорожного покрытия мостового сооружения по улице Гайдара в список запланированных, к сожалению, не вошел», – заявили местные власти.

ИА «Орелград»