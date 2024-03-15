Орловская область доставила в Авдеевку 100 печей-буржуек

15.3.2024 | 14:47 Новости, СВО

Также бойцам привезли 25 тонн бутилированной воды.

Фото: vk.com/lezhnevs31

Об этом сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

«Это место боевой славы России становится новым направлением работы Единого Орловского тыла, нашей общей гуманитарной миссии… Наши герои освобождают братский Донбасс, идут вперёд, развивая успех», – рассказал он в соцсетях.

Также Лежнев отметил, что встретил в Авдеевке знакомых военнослужащих, которые ранее стояли на других фронтах – у Кременной и Артёмовска.

Доставка гуманитарной посылки оказалась непростым делом. «Линия боевого соприкосновения не столь далека, многие дороги до сих пор обстреливаются», – поделился советник губернатора.

ИА «Орелград»


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