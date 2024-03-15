Орловцам пообещали бурный март

В регионе ожидается интенсивное половодье.

Ситуацию обсуждали на специальном совещании, которое прошло в Управлении МЧС по Орловской области. Сотрудники ведомства обсудили подготовку к предстоящему паводку.

Ожидается, что ледовый покров на водоёмах Орловщины начнёт по-настоящему активно таять в третьей декаде марта. То есть – примерно через неделю. Учитывая прогнозы синоптиков, половодье этого года обещает быть интенсивным.

В ближайшие дни в Орловской области будут наблюдаться активные плюсовые температуры. Вскрытие льда на реках должно начаться со дня на день. Также начнёт активно таять скопившийся снег.

Ранее МЧС напомнило орловцам о правилах безопасности на выборах.

ИА «Орелград»