Орловцам пообещали бурный март

15.3.2024 | 12:40 Новости, Происшествия

В регионе ожидается интенсивное половодье.

Фото: ИА “Орелград”

Ситуацию обсуждали на специальном совещании, которое прошло в Управлении МЧС по Орловской области. Сотрудники ведомства обсудили подготовку к предстоящему паводку.

Ожидается, что ледовый покров на водоёмах Орловщины начнёт по-настоящему активно таять в третьей декаде марта. То есть – примерно через неделю. Учитывая прогнозы синоптиков, половодье этого года обещает быть интенсивным.

В ближайшие дни в Орловской области будут наблюдаться активные плюсовые температуры. Вскрытие льда на реках должно начаться со дня на день. Также начнёт активно таять скопившийся снег.

Ранее МЧС напомнило орловцам о правилах безопасности на выборах.

ИА «Орелград»


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