Мэр Орла проголосовал на выборах президента

Юрий Парахин сам сообщил об этом в соцсетях.

Орловский градоначальник сделал свой выбор на участке, расположенном в Шахматно-шашечной школе (на Пролетарской горе, 7).

«Призываю всех проявить свою личную гражданскую позицию. Использовать свое почётное право и отдать свой голос. Каждый из нас решает, каким будет будущее страны. Великая история России творится здесь и сейчас, она пишется всеми нами», – высказался Парахин.

Избирательные участки открылись по всей России сегодня утром. Проголосовать можно с 15 по 17 марта включительно, с 8 до 20 часов. По данным регионального избиркома, в Орловской области насчитывается 597 тысяч 995 избирателей. Из них около 3,4 тысячи смогут проголосовать на выборах впервые.

На пост президента претендуют Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий («ЛДПР»), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец) и Николай Харитонов («КПРФ»).

Параллельно жители области могут выбрать объекты для благоустройства в 2025-м году. Работы планируются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В Орловской области на голосование вынесено 64 объекта. Жителям Орла предлагается выбрать между сквером Танкистов, сквером Альберта Иванова и территорией у дома по набережной Дубровинского, 62.

ИА «Орелград»