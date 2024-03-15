Орловский университет получит грант в 6,4 миллиона

15.3.2024 | 10:41 Новости, Образование

Средства распределялись по конкурсу.

Фото: ИА «Орелград»

Его проводило Министерство науки и высшего образования России. В конкурсе участвовали только высшие учебные заведения.

Средства будут выделяться на развитие акселерационных программ – то есть направленных на ускорение развития технологий. Вузам предстоит сформировать собственные команды и работать над своими уникальными проектами.

В этом году на базе 106 высших учебных заведений будет организована 151 программа. Программа охватит 53 региона.

Из нашей области право на поддержку получил только опорный вуз – ОГУ имени Тургенева. Размер гранта составит 6,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте оператора федерального проекта АНО «Платформа НТИ».

ИА «Орелград»


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