Орловский университет получит грант в 6,4 миллиона

Средства распределялись по конкурсу.
Его проводило Министерство науки и высшего образования России. В конкурсе участвовали только высшие учебные заведения.
Средства будут выделяться на развитие акселерационных программ – то есть направленных на ускорение развития технологий. Вузам предстоит сформировать собственные команды и работать над своими уникальными проектами.
В этом году на базе 106 высших учебных заведений будет организована 151 программа. Программа охватит 53 региона.
Из нашей области право на поддержку получил только опорный вуз – ОГУ имени Тургенева. Размер гранта составит 6,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте оператора федерального проекта АНО «Платформа НТИ».
ИА «Орелград»