На кладбище в Орле запретили ставить непрозрачные ограждения

Зону охраны и специальный режим получило Крестительское кладбище.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального историко-культурного значения, расположенных на территории Крестительского кладбища города Орла. Решение было принято на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы соответствующего проекта. Губернатор также утвердил требования к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны на территории Крестительского кладбища.

Управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области поручено направить копию постановления в администрацию Орла и Министерство культуры РФ. Сведения о наличии объединенной зоны охраны будут внесены в федеральную государственную информационную систему территориального планирования. Согласно преамбуле документа, губернаторское постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Контролировать выполнение будет первый заместитель губернатора.

Из документа следует, что соблюдение установленного режима является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности. Но он не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов на основании разрешений, которые были выданы до вступления в силу губернаторского постановления. Последним вводится ряд запретов. Так, запрещено размещение объектов и проведение работ, способных оказать негативное воздействие на объекты культурного наследия.

Также запрещается установка непрозрачных конструкций ограждений, возведение некапитальных строений и сооружений (за исключением временных, возводимых на период проведения реставрационных работ), строительство капитальных объектов, увеличение высотных и линейных габаритов существующих некапитальных строений. Под запретом размещение отходов производства и потребления, в том числе организация свалок бытового мусора, а также «хозяйственная деятельность, нарушающая конструкцию земляного вала, ограждающего Крестительское кладбище со стороны улицы Карачевской».

Документом разрешается: снос объектов капитального и некапитального строительства, регенерация историко-градостроительной среды, включая дорожно-тропиночную сеть и зеленые насаждения, благоустройство (пешеходные дорожки, парковки, деревья, кустарники, цветники и газоны), установка малых архитектурных форм стационарного размещения, урн, скамеек, опор освещения, указателей в нейтральных цветовых решениях, ремонт надмогильных сооружений, установка рекламных конструкций видов «сити-лайт», «афишный стенд», «афишная тумба» и др.

ИА «Орелград»