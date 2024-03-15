На Орловщине изменили порядок субсидирования строителей жилья

На поддержку не стоит рассчитывать спонсорам терроризма и торговцам оружием.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило порядок предоставления субсидии из областного бюджета застройщикам. Речь идет о механизме, при котором застройщики компенсируют гражданам часть процентной ставки по оформленным им ипотечным кредитам. А Орловская область затем из своего бюджета возмещает эти расходы строителям. Таким образом, государство стимулирует развитие жилищного строительства, делая ипотеку для граждан более выгодной и удобной, а для застройщиков – более привлекательной. Отметим, что данный механизм действует только на первичном рынке жилья на территории Орловской области.

Субсидии предоставляют в рамках ведомственного проекта «Ипотека» государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». Получатели определяются по результатам отбора, который проводится департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения не реже 1 раза в год путем запроса предложений. Иными словами, желающие принять участие в ипотечной программе застройщики сами подают заявки, а чиновники выбирают лучшие предложения.

Согласно новому постановлению правительства региона, требования к соискателям ужесточены. Так, получатель субсидии, то есть участник отбора, не должен являться иностранным юридическим лицом. Поддержка не положена и оффшорным компаниям. Соискатель отныне не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Еще один новый пункт гласит, что участник отбора не должен находиться в «составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения».

Кроме того, областные власти учли требования Федерального закона от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В соответствии с ним, субсидии нельзя выдавать иностранным агентам. Другие требования к участникам отбора остались прежними. Так, у них не должно быть долгов по налогам, просроченной задолженности по возврату в областной бюджет иных субсидий и инвестиций. Они не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена, а их руководители не должны быть включены в реестр дисквалифицированных лиц.

ИА «Орелград»