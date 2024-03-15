Орловская соцзащита получила единую информационную систему

15.3.2024 | 9:00 Новости, Общество

Информационные процессы на Орловщине будут полностью автоматизированы.

Фото: ИА «Орелград»

Правительство Орловской области издало постановление «О единой информационной системе в сфере социальной защиты населения». Обзор объемного документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Из него следует, что Единая информационная система в сфере социальной защиты населения Орловской области (ЕИС СЗН) разработана специально для регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости и организаций, которые обмениваются с ним информацией.

Система необходима для обеспечения автоматизированных процессов предоставления социальной поддержки населению. Она позволит сформировать единую базу данных Орловской области, содержащую комплексную информацию о гражданах, охваченных социальной поддержкой. В частности, ЕИС СЗН предназначена для формирования, ведения и использования единой базы данных получателей мер социальной поддержки и социальных услуг.

Также она будет использоваться для: формирования расчета выплат, компенсаций и пособий отдельным категориям граждан; учета, хранения и актуализации информации об оказанных мерах социальной поддержки и предоставленных социальных услугах; формирования отчетов по параметрам, заданным пользователем самой системы. Основными принципами формирования, ведения и использования ЕИС СЗН является обеспечение соблюдения прав граждан на получение мер социальной поддержки, исполнения Федерального закона «О персональных данных», целостности, полноты и достоверности информации в системе.

Еще одним ключевым принципом в документе названо использование в ЕИС СЗН единых основ идентификации записей о гражданах, имеющих право на социальную поддержку, и их использование в автоматизированных системах организаций, предоставляющих услуги данной категории граждан. Система обеспечит централизованное ведение справочников и классификаторов, разграничение прав доступа и защиту своих информационных ресурсов от несанкционированного доступа и иных противоправных действий.

Кстати, с 2010 года в Орловской области действовала единая автоматизированная информационная система обеспечения предоставления мер социальной поддержки населению. Однако теперь все постановления, которые регулировали порядок ее работы, правительством региона признаны утратившими силу.

ИА «Орелград»


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