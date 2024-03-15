Определились соперники ФК «Орёл» во Второй лиге

15.3.2024 | 13:51 Новости, Спорт

Наша команда попала в третью группу дивизиона.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

«Орлу» придётся сыграть с четырнадцатью командами, сообщает ТАСС. В основном, они представляют регионы ЦФО. Однако есть и исключения.

В частности, «Орлу» придётся провести три выездных матча на Дальнем Востоке. Календарь чемпионата станет известен на следующей неделе.

В список вошли:

  • «Арсенал-2» (Тула),
  • «Салют» (Белгород),
  • «Рязань»,
  • «Квант» (Обнинск, Калужская область),
  • «Строгино» (Москва),
  • «Химки-М» (Московская область),
  • «Космос» (Долгопрудный, Московская область),
  • «Коломна» (Московская область),
  • «Композит» (Павловский Посад, Московская область),
  • «Зенит» (Пенза),
  • «Спартак» (Тамбов),
  • «СКА-Хабаровск-2»,
  • «Динамо» (Владивосток),
  • «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

ИА «Орелград»


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