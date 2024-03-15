Определились соперники ФК «Орёл» во Второй лиге

Наша команда попала в третью группу дивизиона.

«Орлу» придётся сыграть с четырнадцатью командами, сообщает ТАСС. В основном, они представляют регионы ЦФО. Однако есть и исключения.

В частности, «Орлу» придётся провести три выездных матча на Дальнем Востоке. Календарь чемпионата станет известен на следующей неделе.

В список вошли:

«Арсенал-2» (Тула),

«Салют» (Белгород),

«Рязань»,

«Квант» (Обнинск, Калужская область),

«Строгино» (Москва),

«Химки-М» (Московская область),

«Космос» (Долгопрудный, Московская область),

«Коломна» (Московская область),

«Композит» (Павловский Посад, Московская область),

«Зенит» (Пенза),

«Спартак» (Тамбов),

«СКА-Хабаровск-2»,

«Динамо» (Владивосток),

«Сахалин» (Южно-Сахалинск).

ИА «Орелград»