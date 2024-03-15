Определились соперники ФК «Орёл» во Второй лиге

Наша команда попала в третью группу дивизиона.
«Орлу» придётся сыграть с четырнадцатью командами, сообщает ТАСС. В основном, они представляют регионы ЦФО. Однако есть и исключения.
В частности, «Орлу» придётся провести три выездных матча на Дальнем Востоке. Календарь чемпионата станет известен на следующей неделе.
В список вошли:
- «Арсенал-2» (Тула),
- «Салют» (Белгород),
- «Рязань»,
- «Квант» (Обнинск, Калужская область),
- «Строгино» (Москва),
- «Химки-М» (Московская область),
- «Космос» (Долгопрудный, Московская область),
- «Коломна» (Московская область),
- «Композит» (Павловский Посад, Московская область),
- «Зенит» (Пенза),
- «Спартак» (Тамбов),
- «СКА-Хабаровск-2»,
- «Динамо» (Владивосток),
- «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
ИА «Орелград»