Орловский губернатор отдал свой голос

Андрей Клычков проголосовал на выборах президента России.

Вместе с ним на избирательный участок пришла супруга, попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.

«Это, безусловно, важнейшее общественно-политическое событие в жизни государства, и мне приятно видеть, как активно в нём участвуют наши жители… Отмечу, что на избирательных участках все организовано в строгом соответствии с законодательством, соблюдены все меры безопасности. Несмотря на современные вызовы, мы остаёмся единым и сплоченным народом», – высказался губернатор в соцсетях.

Клычковы проголосовали на избирательном участке №125, организованном в здании Дворца пионеров и школьников имени Гагарина. Всего в Орловской области работают 684 избирательных участка.

Ранее в выборах в качестве избирателей поучаствовали спикер облсовета Леонид Музалевский и мэр Орла Юрий Парахин.

ИА «Орелград»