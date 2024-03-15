В Ливнах обустроят площадки для выгула собак

15.3.2024 | 14:19 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в администрации города.

Фото: ИА “Орелград”

В этом году официальные места для прогулок с «друзьями человека» остались прежними. Выгулять животное можно здесь:

  • Комсомольский парк (от Беломестненского моста до станции МУП «Водоканал»),
  • территория, ограниченная улицами Октябрьской, Денисова, Индустриальной и храмом Георгия Победоносца,
  • территория, ограниченная «ГМС Ливгидромаш», автодорогой и домом улице Мира, 227.

Кроме того, на 2024-й городские власти запланировали работы по обустройству площадок. Они будут проводиться в рамках отведённого финансирования.

В первую очередь, будет обустроена площадка по улице Октябрьской.

ИА «Орелград»


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