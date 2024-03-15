В Ливнах обустроят площадки для выгула собак

Об этом сообщили в администрации города.
В этом году официальные места для прогулок с «друзьями человека» остались прежними. Выгулять животное можно здесь:
- Комсомольский парк (от Беломестненского моста до станции МУП «Водоканал»),
- территория, ограниченная улицами Октябрьской, Денисова, Индустриальной и храмом Георгия Победоносца,
- территория, ограниченная «ГМС Ливгидромаш», автодорогой и домом улице Мира, 227.
Кроме того, на 2024-й городские власти запланировали работы по обустройству площадок. Они будут проводиться в рамках отведённого финансирования.
В первую очередь, будет обустроена площадка по улице Октябрьской.
ИА «Орелград»