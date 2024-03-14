Орловские музеи остались без проверок

Областные власти подготовили доклад о контроле за сохранностью музейных фондов.

Департамент культуры Орловской области подготовил «Доклад об обобщении правоприменительной практики в сфере регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации за 2023 год». Документ прошел процедуру общественного обсуждения. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение государственными музеями, находящимися в ведении Орловской области, требований к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных предметов и коллекций.

Речь идет о мемориях, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Под данный вид контроля в Орловской области подпадают всего три бюджетных учреждения: Орловский краеведческий музей, Орловский музей изобразительных искусств и Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева. Кстати, всем им присвоена категория среднего риска допущения нарушений, от степени которой зависит степень строгости контроля. Судя по докладу, в 2023 году плановые и внеплановые проверки указанных музеев не проводились.

«В 2023 году обращения граждан и организаций по вопросам соблюдения законодательства по обеспечению сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации в департамент не поступали», – сказано также в документе. Вместо проверок акцент в минувшем году был сделан на проведении профилактических мероприятий: информировании, обобщении правоприменительной практики и консультировании.

Информирование осуществлялось дистанционно – необходимые сведения публиковались в специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» и на страницах департамента в социальных сетях. Консультирование проводилось инспектором по телефону. Как считают в департаменте, благодаря этому в регионе удалось предотвратить нарушение музеями обязательных требований. Кроме того, чиновники говорят о повышении прозрачности и открытости деятельности контрольно-надзорного органа, снижении рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, мотивации музейных работников к добросовестному поведению, обеспечению ими «единообразия понимания предмета контроля», а также о повышении уровня правовой грамотности подконтрольных учреждений и внедрении различных способов профилактики.

ИА «Орелград»