В Орловской области стартовал конкурс «Семья года»

В этом году конкурс проводится по трем номинациям.

В Орловской области 15 марта стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Он проводится уже в девятый раз, однако в 2024 году конкурс приобрел особое значение, так как 2024 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи. Соответственно, указанный конкурс является одним из ключевых мероприятий плана по проведению Года семьи в России. К слову, ежегодно участие в нем принимают более 4000 семей со всей страны.

Целью является пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. А задачи конкурса: выявление и чествование семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного воспитания; распространение положительного опыта социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, семей, ведущих здоровый образ жизни и активно участвующих в жизни местного сообщества.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года 2024» проводится с 15 марта по 1 мая 2024 года. Участники должны подать заявки и материалы в срок до 22 апреля в отделы и филиалы Областного центра социальной защиты населения по месту жительства. К заявке надо приложить письменное согласие на обработку персональных данных. В этом году конкурс проводится по трем номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья» и «Сельская семья». Принять в нем участие могут граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области и состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие или воспитавшие детей.

Как следует из положения о конкурсе, участниками могут быть: семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи; семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.

Также заявки смело могут подавать социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и благотворительной деятельностью, семьи, имеющие достижения в профессиональной деятельности, имеющие успешное семейное дело, семьи, систематически занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей, семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству.

Конкурсная комиссия рассмотрит заявки по номинациям и оценит представленные материалы по критериям, специально разработанным по каждой номинации. После этого будет принято решение о победивших конкурсантах в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года 2024». Награждение пройдет в торжественной обстановке, победителям в каждой номинации вручат дипломы и памятные подарки.

ИА «Орелград»