В Орле задержали мужчину с крупной партией амфетамина

Задержанный признался, что хотел перепродать наркотики.

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Орел задержали очередного наркосбытчика и изъяли у него почти 60 граммов амфетамина и мефедрона. Это крупная партия с точки зрения закона. Подробности сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Мужчина был задержан транспортными полицейскими в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Патрульные обратили внимание на мужчину, которым по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Его доставили в дежурную часть линейного отдела. В ходе выяснения личности оказалось, что задержанным является 33-летний местный житель. При личном досмотре в присутствии понятых транспортные полицейские изъяли у него 27 свертков с неким комкообразным веществом. Задержанный признался, что в пакетиках находятся наркотические средства. По его словам, наркотики он приобрел бесконтактным способом для дальнейшего распространения.

«Часть партии он успел оставить в тайниках-закладках, – сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО. – Транспортные полицейские изъяли из тайников 30 свертков с запрещенным веществом. Согласно справке об исследовании, содержимым 57 пакетиков являются наркотические вещества – амфетамин и мефедрон, общей массой почти 60 граммов».

Следователем Линейного отдела МВД России на станции Орел в отношении данного гражданина уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере). Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до 20 лет. При этом сообщается, что фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»