В Ливнах осветят частный сектор

Власти города поделились планами на текущий год.

В Ливнах в 2024 году планируется выполнить работы по организации уличного освещения с установкой светильников на улицах частного сектора Заливенского микрорайона, а также в переулках Радужном, Кольцевом и др. На эти цели из бюджета города выделено 300 тысяч рублей. Такую информацию озвучил глава города Ливны Сергей Трубицин в рамках своего выступления перед депутатами горсовета. Он подчеркнул, что администрацией города уделяется особое внимание техническому обслуживанию и совершенствованию освещения улично-дорожной сети.

«К основным программным мероприятиям в этом направлении относятся: техническое обслуживание элементов и объектов электросетевого комплекса наружного освещения и оплата за потребленную электроэнергию, – перечислил градоначальник. – В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области» в 2023 году из средств бюджета города было выделено 17,6 миллиона рублей».

На эти средства в райцентре были выполнены работы по монтажу фонарной линии электропитания и установке светильников уличного освещения на улицах частного сектора поселка Славный, для чего из средств бюджета самого города было выделено около 500 тысяч рублей. Кроме того, в Ливнах действует муниципальная программа «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». В ее рамках уже выполнены строительство линии освещения с установкой 32 железобетонных опор и монтаж 31 светильника на участке автомобильной дороги по улице Гайдара от автомобильной дороги Орел-Тамбов до переулка Высотного.

ИА «Орелград»