«Мценскфармацию» и «Коммунальщик» приватизируют

Мценские власти раскрыли данные о «приговоренных» к приватизации МУПах.

Глава города Мценска Николай Кочетаев распорядился о размещении в Сети информации муниципальных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план приватизации на 2024 год. Как уже рассказывал «Орелград», в план местные власти включили три МУПа, причем приватизированы они должны быть до 2025 года. Информация о предприятиях уже появилась на сайте администрации Мценска «с целью обеспечения доступа к информации неограниченного круга лиц независимо от цели получения такой информации». По сути, МУПы заполнили типовые анкеты, раскрыв данные о своем уставном капитале, численности работников, имуществе и др.

Так, муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» города Мценска сообщает, что штат его работников составляет 65 человек. Основной вид деятельности – работы по содержанию улично-дорожной сети. Среднегодовой оборот оценивается в 48 миллионов рублей. По данным МУПа, в 2021 году всего было выполнено работ на сумму 43,384 миллиона рублей, в 2022 году – на 53,741 миллиона, в 2023 году – на 61,044 миллиона рублей. В распоряжении МУПа имеется 10 нежилых зданий и баня общей площадью 886 квадратных метров. Также предприятие обладает достаточно крупным парком автотехники, достаточно сказать, что в него входит 15 единиц техники, остаточная балансовая стоимость которых превышает 500 тысяч рублей.

В план приватизации включено и муниципальное унитарное предприятие «Мценскфармация», уставный капитал которого составляет всего 139 тысяч человек, а работает в нем 17 сотрудников. МУП имеет структурные подразделения: №1 – аптечный пункт при городской поликлинике и №2 – аптечный пункт в микрорайоне Коммаш. Основные виды деятельности: хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; розничная торговля лекарственными препаратами; приобретение, хранение, реализация, отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в федеральный список. Выручка за январь и февраль 2024 года составила 19 323 189 рублей, а плановый показатель на весь 2024 год составляет 107,4 миллиона рублей. Для сравнения, выручка «Мценскфармации» от реализации товара за 2021 год составила 98,91 миллиона рублей, за 2022 год – 106,372 миллиона рублей, за 2023 год – 110, 66 миллиона рублей.

Третье предприятие, включенное в план приватизации, – муниципальное унитарное предприятие «Торговый комплекс» города Мценска. Его уставный капитал составляет 473,995 тысячи рублей, количество работников – 19 человек. Выручка за январь и февраль 2024 года составила 2,033 миллиона рублей. Для сравнения, выручка за 2021 год составила 17,952 миллиона рублей, за 2022 год – 15,416 миллиона рублей, за 2023 год – 17,593 миллиона рублей. Отметим, что «Коммунальщик», «Мценскфармация» и «Торговый комплекс» обязаны ежегодно перечислять 15 процентов своей чистой прибыли в казну Мценска.

ИА «Орелград»