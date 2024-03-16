Менее половины мценских школьников питаются в столовых

Охват одноразовым горячим питанием составляет 46% обучающихся.

Администрация Мценска отчиталась об организации питания обучающихся. Из отчета следует, что питание в городе организовано по системе аутсорсинга с ООО «Фабрика Кухни». В соответствии с «Порядком организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска» бесплатное горячее питание предоставляется учащимся 1-4 классов и отдельным категориям учащихся 5-11 классов (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию).

Кроме того, дополнительные горячие обеды предусмотрены для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей амчан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации и направленных к месту прохождения военной службы. Стоимость горячих завтраков с 1 января 2024 года составляет: для обучающихся 1-4 классов – 71,24 рубля, для учеников 5-11 классов (из льготных категорий) – 60 рублей.

По данным мэрии, на данный момент одноразовое горячее питание получают 2174 юных амчан, что составляет 46 процентов от общего количества местных школьников. Двухразовым горячим питанием охвачено 398 человек (дети с ОВЗ – 7,6 процента от общего количества обучающихся, дети мобилизованных граждан – 0,9 процента). Средняя стоимость питания в день в 2023 году составила на одного обучающегося 61,15 рубля. В целом в минувшем году из бюджета города было выделено на организацию питания школьников 21,638 миллиона рублей, на организацию питания детей в дошкольных образовательных учреждениях – 26,431 миллиона.

ИА «Орелград»