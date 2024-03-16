В Орловской области расставят 1700 ловушек

Ловушки нужны для мониторинга карантинного фитосанитарного состояния региона.

В 2024 году в Орловской области специалисты Россельхознадзора проведут плановый ежегодный карантинный фитосанитарный мониторинг с применением феромонных ловушек. Такой метод используется уже много лет. Ловушки изготавливаются промышленным способом, они приманивают к себе насекомых определенных видов химической «наживкой», имитирующей природные феромоны, с помощью которых насекомые привлекают к себе особи другого пола. Периодически ловушки проверяются, попавшие в них насекомые направляются на анализ в лабораторию.

Благодаря этому специалисты получают возможность оценить ситуацию и выяснить, имеется ли на определенной территории насекомые-вредители. Если такое насекомое попадается в ловушку, то устанавливается карантинная фитосанитарная зона, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации вредителей. Если ловушка чиста от вредителей, то и территория считается свободной от них. Словом, это один из самых эффективных способов обнаружения насекомых-вредителей, многие из которых внесены в число карантинных объектов.

Как сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, для проведения мониторинга уже получено 1705 феромонных ловушек. В 2024 году планируется увеличить площадь обследуемых территорий в Орловской области почти на 10 тысяч га. Сравнения, в 2023 году сотрудники Россельхознадзора на территории Орловской области провели карантинное фитосанитарное обследование на площади более 515 тысяч га, при этом феромонные ловушки были использованы на общей площади 50 439,8 га.

«Ловушки устанавливались на капрового жука, восточную плодожорку, персиковую плодожорку, калифорнийскую щитовку, коричнево-мраморного клопа, западного кукурузного жука, картофельную моль, американскую белую бабочку, западного цветочного трипса, южноамериканскую томатную моль, комплекс вредителей защищенного грунта, – перечислили в ведомстве. – По вышеуказанным видам карантинные вредители не выявлены. С помощью феромонных ловушек подтверждено наличие карантинных вредителей – усачей рода Monochamus в границах ранее установленных карантинных фитосанитарных зон в лесных насаждениях на площади 33 143 га».

ИА «Орелград»