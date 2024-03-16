Мценским сиротам выделили 12 миллионов рублей на жилье

Власти уже начали проводить аукционы по приобретению квартир.

В 2024 году размер субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам по муниципальному образованию «город Мценск» составляет 12,398 миллиона рублей, следует из официальных данных местной администрации. Сроком начала проведения аукционных процедур по приобретению жилых помещений в этом году властями был определен февраль. По актуальному состоянию, в очередь на получение от государства жилья в Мценске включено 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 37, достигших возраста 18 лет и не обеспеченных жилым помещением.

«В соответствии с доведенными в 2023 году лимитами бюджетных обязательств в размере 19,362 миллиона рублей было приобретено и предоставлено 11 жилых помещений для детей-сирот, – следует из информации администрации города Мценска. – Из них пять квартир были предоставлены в целях исполнения судебных решений».

Власти отмечают, что в списке детей-сирот, обеспеченных в прошлом году жилыми помещениями, состоит 23-летний местный житель, который был участников специальной военной операции – выполнял специальные задачи на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. «Кроме того, в 2023 году три человека из числа детей-сирот использовали право на предоставление жилого помещения за счет средств областного бюджета и приобрели квартиры на основании жилищных сертификатов», – добавили местные власти.

ИА «Орелград»