Под Орлом поймали 61 подозрительно темный автомобиль

Во Мценском районе прошли рейды по выявлению тонированных автомобилей.

Как сообщает МО МВД России «Мценский», сотрудники местной Госавтоинспекции провели рейды по выявлению тонированных автомобилей. В рамках таких мероприятий выявляются и пресекаются нарушения, связанные с управлением транспортными средствами, коэффициент светопропускаемости стекол которых не соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Согласно приведенной статистике, в текущем году сотрудники отделения ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Мценский» привлекли 61 водителя к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за нарушение правил тонировки. Напомним, что данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Причем помимо оформления протокола водителю выдается требование о прекращении противоправных действий и отводится определенный срок на устранение нарушений.

Кстати, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел водитель тоже может быть наказан в административном порядке. Санкцией статьи 19.3 КоАП РФ предусмотрено наложение штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. «Опасность управления транспортным средством с тонированными стеклами в том, что тонировка сильно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду и темное время суток, в связи с чем, увеличивается риск возникновения дорожно-транспортного происшествия», – отмечают правоохранители.

Кстати, несколькими днями ранее сотрудники Управления Госавтоинспекции регионального УМВД провели аналогичный рейд на территории города Орла. В УГИБДД сообщили, что всего с начала текущего года выявлено 1767 правонарушений, предусмотренных частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Госавтоинспекция напоминает: светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70 процентов.

ИА «Орелград»