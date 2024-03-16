Облсуд вызволил из-за решетки «пьяного» водителя

Апелляция решила, что под стражу орловца поместили неправомерно.

Орловский областной суд рассмотрел материал по апелляционной жалобе адвоката местного жителя на постановление Заводского районного суда города Орла. Дело в том, что в третьей декаде февраля районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 апреля 2024 года. Обвиняемый был взят под стражу прямо в зале суда. Обвиняется он в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ, то есть в повторном пьяном вождении. В деле фигурируют два эпизода преступной деятельности.

Тем не менее, помещение обвиняемого в СИЗО вызвало вопросы, в том числе и у областной судебной коллегии по уголовным делам. По версии следствия, обвиняемый управлял автомобилем «Рено Каптюр» в состоянии опьянения. Он был остановлен сотрудниками полиции на Кромском шоссе в июле 2023 года. Мужчина отказался выполнить законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Возможно, отказ последовал потому, что ранее он уже был подвергнут административному наказанию за пьяное вождение.

Второй раз этот же гражданин попался полиции в ноябре 2023 года, причем управлял он уже автомобилем «Киа Рио». Машина была остановлена улице Саханской около шести часов утра. Водитель вновь отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В конце декабря его уголовное дело поступило в Заводской районный суд для рассмотрения по существу, а в отношении обвиняемого была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В конце января 2024 года подсудимый дважды не явился в судебное заседание, а постановление о приводе, как следует из материалов дела, не было исполнено в связи с «неустановлением места нахождения подсудимого». В результате в феврале государственным обвинителем было заявлено ходатайство об изменении подсудимому меры процессуального принуждения на меру пресечения в виде заключения под стражу, а суд это ходатайство удовлетворил.

В апелляционной жалобе защитник назвал постановление суда незаконным и необоснованным и просил судебную коллегию облсуда его отменить. В обоснование он указал: объективных и достоверных сведений о том, что подзащитный имеет намерение скрыться от суда и воспрепятствовать производству по делу, в постановлении не приведено. Также адвокат указал, что подзащитный вину по предъявленному обвинению признает, имеет постоянное место жительства и регистрации, обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести. Ранее он не был судим, в связи с чем делать вывод о том, что он опасается сурового наказания, крайне странно.

Судебная коллегия напомнила о том, что в силу статьи 7 УПК РФ постановление суда должно быть законным, обоснованным и мотивированным. Но в данном случае судом первой инстанции не все требования закона были выполнены. Например, данные о надлежащем извещении подсудимого о явке в пропущенные им судебные заседания, отсутствуют, согласия от подсудимого на уведомление его о времени рассмотрения дела посредством телефонных звонков или смс-извещений судом не было получено, меры по установлению места нахождения подсудимого судом не принимались.

«Таким образом, приведенные судом первой инстанции в обжалуемом постановлении выводы противоречат исследованным материалам уголовного дела и являются преждевременными, – говорится в постановлении облсуда. – При таких обстоятельствах, в связи с допущенными судом первой инстанции существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона, несоответствиями выводов суда фактическим обстоятельствам, постановление суда нельзя признать законным, обоснованным и мотивированным». Апелляционная жалоба защитника была удовлетворена, постановление об избрании меры пресечения отменено, а подсудимого освободили из-под стражи незамедлительно. Также облсуд избрал в отношении подсудимого меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

ИА «Орелград»