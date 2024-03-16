Орловчанку осудили за «трезвую» поножовщину

Женщина дошла до апелляции, доказывая, что совершила преступление в трезвом виде.

Уголовное дело в отношении жительницы Урицкого района рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда. Дело слушалось в апелляционном порядке на основании жалобы, которую подала сама осужденная. В декабре 2023 года она по приговору Урицкого районного суда была осуждена по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Иными словами, орловчанка была признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Преступление было совершено в июне 2023 года. Было установлено, что женщина в тот день находилась в большой компании, которая распивала спиртные напитки. В какой-то момент у нее вспыхнула ссора с одним из собутыльников. В качестве аргумента орловчанка использовала кухонный нож, которым ударила своего обидчика. К счастью, не убила.

Свою вину она признала и не отказывалась от того, что умышленно пырнула собутыльника ножом. Однако в апелляционной жалобе осужденная, не оспаривая правильность квалификации ее действий и размер назначенного наказания, просила судебную коллегию облсуда исключить из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. В обоснование она указала, что медицинское освидетельствование на наличие состояния алкогольного опьянения не проводилось, а показания свидетелей в этой части якобы являются надуманными.

Словом, женщина пыталась доказать, что совершила тяжкое преступление на трезвой почве, а не по «пьяной лавочке». Однако судебная коллегия указала, что закон, вопреки мнению осужденной, не требует прохождения медицинского освидетельствования либо получения экспертного заключения на этот счет. Нахождение лица в состоянии алкогольного опьянения может быть подтверждено не только медицинскими документами, но и иными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей или самой осужденной, что и имело место по настоящему уголовному делу.

При этом обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, а также противоправное поведение самого потерпевшего, которое, как было установлено судом, и стало поводом для совершения преступления. В результате областная судебная коллегия оставила приговор Урицкого районного суда без изменений.

ИА «Орелград»