Напавшего на пожилую соседку орловца освободили в зале суда

В апелляции лишение свободы мужчине заменили на ограничение свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда отменила обвинительный приговор Советского районного суда, вынесенный в декабре 2023 года в отношении местного жителя по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Мужчина изначально был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть. Он был осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Причем до вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении была изменена на заключение под стражу, и осужденный был взят под стражу в зале суда.

Однако областная судебная коллегия приговор Советского районного суда отменила и вынесла новый приговор. Действия мужчины были переквалифицированы на часть 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Облсуд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, запретив ему изменять место жительства или пребывания и выезжать за пределы города Орла без согласия надзорного органа. Время содержания под стражей было зачтено в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за два дня ограничения свободы. Облсуд также постановил из-под стражи виновного освободить незамедлительно.

Из материалов уголовного дела следует, что преступление было совершено в феврале 2023 года в одном из общежитий. Около 13 часов дня осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в общем коридоре повздорил с пожилой соседкой. Последняя сделала ему замечание «по поводу его аморального поведения и частого распития спиртных напитков». В ответ мужчина, прекрасно понимая, что перед ним находится престарелая женщина, сильно толкнул ее в грудь. Потерпевшая упала на пол и получила перелом правого бедра со смещением костных отломков.

В судебном заседании судов первой и апелляционной инстанций осужденный признал себя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей, но не умышленно, а по неосторожности. При этом судам он пояснил, что в тот день у него с потерпевшей возник конфликт якобы не из-за его нетрезвого состояния, а по поводу уборки мест общего пользования. Мол, он зашел к ней в комнату, чтобы поговорить на эту тему, а она ударила его своим костылем по руке. А когда женщина замахнулась на него костылем во второй раз, то он «схватил его и резко отпустил, в результате чего потерпевшая упала на пол».

Мужчина не стал ее поднимать и ушел из комнаты. Позже он извинился перед ней за свое поведение, а суду заявил, что умысла на причинение тяжкого вреда здоровью не имел. На стадии предварительного следствия он давал несколько иные показания, и «костыль» не был принят во внимание, но в результате лично для него процесс завершился достаточно удачно. При этом суды обеих инстанций установили, что пожилая женщина всячески старалась уйти от конфликта с нетрезвым соседом, а инцидент с падением и получением серьезной травмы действительно произошел в ее комнате, куда сосед вломился без разрешения.

ИА «Орелград»