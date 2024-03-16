Орловчанка отсудила возмещение морального вреда за насилие

Право на компенсацию морального вреда она отстояла в рамках гражданского процесса.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного административным правонарушением. Заявление подала местная жительница. Из материалов гражданского дела следует, что постановлением мирового судьи в ноябре 2023 года местный житель был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ.

В пресс-службе районного суда уточнили, что его наказали по факту совершения им в сентябре 2023 года «иных насильственных действий, причинивших физическую боль потерпевшему». Постановление вступило в законную силу. Доказанность факта причинения ответчиком потерпевшему физической боли районный суд счел достаточным основанием для взыскания компенсации морального вреда. Принимая во внимание тяжесть причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, суд посчитал, что соразмерной последствиям будет являться сумма компенсации в размере 12 000 рублей.

Однако на этом разбирательство не закончилось. Оказалось, что правонарушитель также мировым судом был признан виновным по статье 7.17 КоАП РФ, поскольку он умышленно повредил акустическую систему стоимостью около 4,4 тысячи рублей, принадлежавшую потерпевшему. Также истец ставила вопрос о возмещении ей стоимости серебряной цепочки и крестика, якобы сорванных ответчиком в ходе конфликта, оценивался этот материальный ущерб в 5000 рублей.

Районный суд исходил из того, что вступившим в законную силу судебным актом был доказан факт умышленного повреждения ответчиком акустической системы. Поэтому с него была полностью взыскана стоимость поврежденного имущества. А в удовлетворении исковых требований о возмещении стоимости серебряной цепочки и крестика было отказано. В пресс-службе суда пояснили: истцом не было представлено доказательств того, что данный материальный ущерб был причинен именно в результате действий ответчика. Не был доказан и размер причиненного материального ущерба.

«Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца судебные расходы пропорционально той части исковых требований, в которой исковые требования удовлетворены. Решение в законную силу не вступило», – резюмирует пресс-служба Глазуновского районного суда.

ИА «Орелград»