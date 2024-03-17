С орловца заочно взыскали долг по кредиту

Детали процесса обнародовала пресс-служба районного суда.

Пресс-служба Кромского районного суда Орловской области обнародовала информацию о заочном решении, которая может оказаться полезной для многих орловцев, имеющих долги перед кредиторами. Процесс только может показаться тривиальным, но в целом он показательный. Дело в том, что в его рамках заочным решением суда с местного жителя Дмитрия Х. была взыскана задолженность по кредитному договору. Как сообщает пресс-служба суда, в рамках процесса было установлено, что между Дмитрием Х. и ООО «Хоум Кредит» был заключен кредитный договор на сумму 62 186 рублей.

Указанная сумма была перечислена на счет заемщика. Проверив документы, суд установил, что все условия предоставления, использования и возврата потребительского кредита в соответствии с требованиями действующего законодательства были закреплены в заключенном между заемщиком и банком договоре. Свои обязанности по этому договору заемщик не исполнил, в результате у него возникла задолженность перед банком.

«Согласно графику погашения по кредиту последний платеж должен был быть произведен в мае 2024 года (при условии надлежащего исполнения обязательств), – рассказали в пресс-службе Кромского районного суда. – Таким образом, банк не получил проценты по кредиту за период пользования денежными средствами, что явилось убытками банка. Согласно расчету задолженности, по состоянию на ноябрь 2023 года она составила 54 668,11 рублей».

В заочном режиме решение было вынесено потому, что ответчик в судебное заседание не явился, хотя, как говорят в суде, о дате и месте рассмотрения дела он был извещен надлежащим образом. О причинах неявки должник суду также не сообщил. В результате его позиция осталась не озвученной, а на основании представленных банком документов заочным решением исковые требования были удовлетворены. Суд постановил взыскать с ответчика в пользу банка задолженность в размере 54 668,11 рублей, а также расходы по оплате госпошлины. Впрочем, заочное решение еще не вступило в законную силу, ответчик имеет право обжаловать его в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»