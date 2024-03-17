Мценский уполномоченный будет отчитываться перед губернатором

Правила работы инвестиционного уполномоченного утвердили во Мценске.

Глава города Мценска Николай Кочетаев утвердил «Положение об инвестиционном уполномоченном». Должность вводится для поддержки новых инвестиционных проектов. Основной задачей уполномоченного станет содействие в реализации инвестиционных проектов на территории города. Назначается он постановлением администрации города Мценска. Впрочем, претендент заранее определен – по условиям, инвестиционным уполномоченным автоматически является заместитель главы администрации города по экономике и финансам, поскольку его основными обязанностями являются решение вопросов экономического развития и привлечение новых инвесторов.

Целями и задачами уполномоченного станут: формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов, формирование открытого информационного пространства, анализ и прогнозирование инвестиционного развития, мониторинг и паспортизация инвестиционного потенциала Мценска. Согласно постановлению, итоги деятельности инвестиционного уполномоченного подлежат рассмотрению главой муниципального образования один раз в полгода. Они также подлежат рассмотрению губернатором Орловской области на заседании Инвестиционного комитета не реже одного раза в год.

Уполномоченный обязан следовать принципу лучшей практики. Под таковой в документе понимается «ориентация административных процедур и правового регулирования на лучшую практику взаимодействия муниципальных образований с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности», лучшую с точки зрения именно бизнеса. Ранее в своем годовом отчете Николай Кочетаев назвал инвестиции в экономику главным инструментом реализации концепции развития города.

По данным местной мэрии, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города Мценска составил 1,367 миллиарда рублей. Крупными и средними предприятиями и организациями было инвестировано 766 миллиона рублей, что заметно больше показателя 2022 года – 584,8 миллиона рублей.

Инвестиции резидентов ТОСЭР «Мценск» в минувшем году составили 793,8 миллиона рублей, что составило 58 процентов от общего объема инвестиций в основной капитал в городе Мценске. А в целом за период 2019-2023 годов резидентами особой экономической зоны в экономику Мценска было инвестировано 5,4 миллиарда рублей, в том числе в основной капитал – 3,5 миллиарда. За счет вложений было создано 2799 новых рабочих мест.

ИА «Орелград»