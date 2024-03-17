Орловчанка убила любимого из-за чужой сережки

Мотивом совершения преступления стала ослепившая женщину ревность.

Орловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Женщина была приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения в вышестоящей инстанции.

Как сообщили в пресс-службе Орловского районного суда, преступление было совершено в конце сентября 2023 года. Было установлено, что подсудимая у себя дома распивала спиртные напитки в компании своего сожителя. В ходе застолья между ними произошел словесный конфликт, поводом для которого стала разыгравшаяся у женщины ревность. Масла в огонь ссоры подлил тот факт, что женщина нашла под диваном чужую сережку из металла со вставкой красного цвета. Это и послужило главной причиной для ревности со стороны осужденной к ее сожителю.

«В ходе конфликта осужденная ножом хозяйственно-бытового назначения в целях лишения жизни сожителя с силой нанесла ему не менее семи ударов в область расположения жизненно-важных органов человека – грудной клетки и живота, а также левого плеча, причинив сожителю телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», – так описали в пресс-службе суда события того рокового сентябрьского дня.

Напомним, что недавно начальник ОМВД «Орловский» Александр Блохов выступил с отчетом перед депутатами Орловского окружного совета. Он доложил, что в 2023 году по сравнению с предыдущим годом на территории округа на 10,7 процента увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Отметил докладчик и общее увеличение числа зарегистрированных преступлений на 4,3 процента, всего в прошлом году в округе их было совершено 653.

ИА «Орелград»