Под Орлом может появиться новый населенный пункт

Чиновники и депутаты решили провести опрос граждан по этому поводу.

В Орловском муниципальном округе 20 марта пройдет опрос общественного мнения. Решение об этом с подачи окружной администрации приняли депутаты окружного совета. Они также создали комиссию по проведению опроса, которая провела свое первое заседание еще 7 марта. Цель опроса – узнать мнение жителей деревни Пашково об образовании нового поселка. Инициатором выступил глава Орловского муниципального округа. Согласно решению депутатов, мероприятие займет всего один день – оно пройдет 20 марта с 8.00 до 19.00 часов.

В нем должны принять участие не менее 30 жителей деревни Пашково, в противном случае опрос могут признать несостоявшимся. Точная формулировка вопроса, который будет внесен в анкету, также была утверждена местными парламентариями. Вопрос поставлен следующим образом: «Согласны ли Вы с образованием нового населенного пункта – поселка на территории Орловского муниципального округа?». Опрос будет проводиться путем заполнения сельчанами опросных листов.

Принять в нем участие могут только совершеннолетние жители деревни Пашково, обладающие избирательным правом. Предусмотрено исключительно личное участие. Каждый житель соответственно имеет право только одного голоса – два опросных листа никому заполнить не дадут. Члены созданной депутатами комиссии должны сами пройти по домам с опросными листами. Сельчанам надо будет выбрать один из двух возможных вариантов ответа – согласен или не согласен, и поставить свою подпись.

Еще одна подпись должна подтвердить их согласие на обработку персональных данных. Использование карандашей при заполнении опросных листов не допускается, делать это можно только ручкой. Итоги опроса комиссия должна подвести не позднее чем через семь дней после его проведения. В протоколе обязательно должно быть указано, какой процент жителей деревни Пашково принял участие в «голосовании». Сведения об итогах опроса окружные власти обещают опубликовать в СМИ и на своем сайте в открытом доступе.

ИА «Орелград»