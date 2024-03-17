На Орловщине досрочно отремонтировали 14 крыш МКД

17.3.2024 | 11:59 ЖКХ, Новости

Промежуточными результатами адресной программы поделился Портал региона.

Фото Администрации города Мценска

На текущий момент из 62 многоквартирных домов, включенных в адресную программу 2024-2026 гг., завершен досрочный ремонт крыш 14 зданий. Строительные и монтажные работы ведутся на 41 объекте.

Кроме того, комплексный ремонт уже завершен в пять многоквартирных домах региона,  33 находятся в стадии строительно-монтажных работ, в соответствии с установленным графиком, сообщили чиновники.

Основная цель региональной программы капремонта заключается в улучшении жилищных условий граждан, комплексном подходе к капитальному ремонту и снижении степени износа конструкций многоквартирных домов, поясняет Портал Орловской области.

ИА “Орелград”


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