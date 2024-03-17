За утерянный паспорт трактора придется платить

Новые расценки за самоходные машины введены в Орловской области.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области внес изменения в административный регламент предоставления государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации). Согласно поправкам, результатом предоставления такой услуги отныне также является выдача заявителю дубликата паспорта самоходной машины и других видов техники или выписки из электронного паспорта самоходной машины взамен утраченных, непригодных для использования или не соответствующих установленному образцу.

Одновременно введен и размер государственной пошлины, взимаемой с заявителя за выдачу дубликата паспорта самоходной машины. Так, взамен утраченного или пришедшего в негодность паспорта его дубликат можно будет получить за 800 рублей. Кроме того, департамент установил размеры государственной пошлины, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги по выдаче удостоверений.

Так, пошлина в размере 500 рублей установлена за выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) либо временного удостоверения на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе. Пошлина за выдачу аналогичного удостоверения, но не на бумаге, а на пластике, установлена в размере 2000 рублей. Кроме того, размер сбора составляет 110,5 рубля. Полная информация о размерах государственных пошлин и сбора, взимаемых за предоставление указанной государственной услуги, размещена на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

ИА «Орелград»